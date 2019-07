POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Der 37-jährige Lenker einer Sattelzugmaschine befuhr am heutigen

Dienstag gegen 07.45 Uhr die Kemmerlanger Straße aus Richtung

Kemmerlang und bog in Oberhofen an der Einmündung der Kemmerlanger

Straße in die Tettnanger Straße nach links in die Tettnanger Straße

ein. Beim Abbiegevorgang scherte der sechsachsige Auflieger des

Sattelzuges mit der rechten Heckseite über den rechts neben der

Fahrbahn der Kemmerlanger Straße verlaufenden Gehweg, wo eine

54-jährige Fußgängerin erfasst wurde. Die Geschädigte ging auf dem

Gehweg in Richtung der Einmündung und konnte deshalb den

ausscherenden Sattelauflieger nicht erkennen. Die 54-Jährige wurde

durch den Sattelauflieger erfasst und stürzte nach vorne auf den

Gehweg. Sie wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in eine

Klinik verbracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen

werden konnte. Gegen den Lenker des Sattelzuges erfolgte die

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger

Körperverletzung, die Staatsanwaltschaft setzte gegen den im Ausland

wohnhaften Beschuldigten eine Sicherheitsleistung fest.

Ravensburg

Diebstahl von Querflöte

Der Diebstahl einer Querflöte wurde am heutigen Dienstag beim

Polizeirevier Ravensburg angezeigt. Die geschädigte Schülerin

besuchte gemeinsam mit anderen Schülern am Donnerstagnachmittag in

der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr eine Kletter AG in der Kletterhalle

in der Brühlstraße. Dort ließ die Schülerin die Querflöte im Wert von

etwa 400 Euro mit Zubehör in der unverschlossenen Umkleidekabine für

Mädchen zurück. Als die Kletter AG beendet war, stellte sie das

Fehlen des Musikinstrumentes fest. Hinweise hierzu erbittet das

Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Bad Waldsee

Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Mehrere Geschädigte aus Bad Waldsee meldeten sich am Nachmittag

des heutigen Dienstag bei der Polizei und teilten mit, durch

angebliche Polizeibeamte angerufen worden zu sein. Die beim

Polizeiposten Bad Waldsee bekanntgewordenen Fälle erfolgten gegen

12.00 Uhr und gegen 13.45 Uhr. Der männliche Anrufer versuchte es mit

der üblichen Masche, erzählte, man habe eine Einbrecherbande

festgenommen und Aufzeichnungen über den Angerufenen gefunden. Die

richtige Reaktion der Geschädigten bestand darin, sich nicht auf die

Sache einzulassen und die Polizei über die dienstliche Rufnummer der

Polizeidienststelle oder über die Notrufnummer über den Sachvrhalt zu

informieren. Interessant ist die Nutzung von Namensangaben des

unbekannten Betrügers. In Bad Waldsee gab er sich heute Nachmittag

als Polizeibeamter namens „Markus Hertkorn“ und „Martin Hagedorn“

aus.

Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche werden im

Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der

Länder bereitgestellt. Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-u

nd-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

