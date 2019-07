POL-S: Motorradfahrer beim Abbiegen gestürzt

Stuttgart-Degerloch (ots) – Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist

am Dienstagnachmittag (09.07.2019) in der Jahnstraße gestürzt und hat

sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige bog gegen

17.10 Uhr mit seiner Honda Varadero von der Frauenkopfstraße nach

links in die Jahnstraße ein. Die Einmündung ist durch eine Ampel

geregelt, gleichzeitig mit den Linksabbiegern hat auch die

Fußgängerampel über die Jahnstraße Grünlicht. Die vor dem 57-Jährigen

fahrende Autofahrerin bremste ab, um Radfahrern die Querung der

Jahnstraße zu ermöglichen. Dies bemerkte der 57-Jährige offenbar zu

spät, bremste ab, überbremste dabei jedoch und stürzte. Zu einem

Kontakt zwischen Auto und Motorrad kam es nicht. Rettungskräfte und

ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein

Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

rund 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Stuttgart | Publiziert durch presseportal.de.