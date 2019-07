POL-HI: Leichtverletzter bei schwerem Verkehrsunfall auf L486 Freden

Hildesheim (ots) –

PK Alfeld – Freden-Ohlenrode: Am 09.07.19, gg. 09:00 Uhr, fuhr ein

25jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Kalefeld von der Ortschaft

Ohlenrode in Richtung Freden/Leine.Aus bisher unbekannter Ursache kam

der PKW Audi A4 nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal

mit einem Baum und kam anschließend im linken Straßengraben zum

Stehen. Der Fahrzeugführer kam „glücklicherweise“ nur leicht verletzt

in ein Hildesheimer Krankenhaus. Das Fahrzeug dürfte ein Totalschaden

sein.

