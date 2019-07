POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Erlenbach bei Kandel (ots) – Am 09. Juli wurde in Erlenbach in der

Haynaer Straße in der Zeit von 15:05 Uhr bis 16:00 Uhr die wegen des

angrenzenden Kindergartens angeordnete Höchstgeschwindigkeit von

30km/h durch die Polizeiinspektion Wörth überwacht. Von 65

Fahrzeugführern fuhren 18 zu schnell. Unrühmliche Spitzenreiterin war

eine 32-jährige PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Herxheim mit

gemessenen 60km/h. Weiterhin konnte im Laufe der Kontrolle bei einem

24-jährigen PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Herxheim eine

Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ihn erwartet ein

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

