POL-HOL: Holzminden Unbewachtes Lagerfeuer auf Bundeswehrgelände rechtzeitig gelöscht – Polizei bittet um Hinweise

Als wären die Brände auf Bundeswehrgeländen und die Waldbrände in

den vergangenen Monaten nicht verheerend genug gewesen, haben

Unbekannte am vergangenen Sonntag auf dem Truppenübungsplatz der

Bundeswehr in Holzminden ein Lagerfeuer angezündet und sich dann ohne

dieses abzulöschen entfernt.

Dem Wachhabenden der Medem-Kaserne war während seiner Rundfahrt

gegen 22.30 Uhr auf dem Truppenübungsplatz (Verlängerung der

Heusinger Straße) in Holzminden ein Lichtschein aufgefallen, der sich

im Nachhinein als kleines Lagerfeuer zwischen Bäumen auf einer

trockenen Grasfläche herausstellte. Vor Ort war niemand mehr zu

sehen. Das Feuer konnte er dann mit Hilfe des mitgeführten

Feuerlöschers zunächst ablöschen, bevor sich dieses möglicherweise

auf Grund der extremen Trockenheit der vergangenen Woche ausbreiten

konnte. Die restlichen Glutnester wurden dann durch die hinzugerufene

Feuerwehr endgültig gelöscht – nicht auszudenken, was für Folgen

diese Gedankenlosigkeit der Verursacher bei einer späteren Entdeckung

und entsprechender Ausbreitung hätte verursachen können.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand bzw.

einen möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich

umgehend mit der Polizei Holzminden unter 05531 / 9580 in Verbindung

zu setzen.

