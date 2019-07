POL-CUX: 3.000 Euro Schaden – Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots) – Hemmoor (ost) Nach einem Parkplatzrempler auf dem

Parkplatz eines Supermarktes an der Stader Straße in Hemmoor sucht

die Polizei nach Zeugen.

Am Montag war in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:35 Uhr auf dem

Parkplatz ein grauer Audi A 7 abgestellt worden. Als der Halter nach

seinem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er

Beschädigungen an der hinteren rechten Tür und am hinteren Stoßfänger

fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort und hatte auch keine

Nachricht am Wagen hinterlassen. Daher ermittelt die Polizei jetzt

wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden am Audi

beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Polizei in Hemmoor unter Tel.: 04771-6070 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Cuxhaven | Publiziert durch presseportal.de.