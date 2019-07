POL-OG: Haslach – Alleinbeteiligt gestürzt

Haslach (ots) – Nach ersten Ermittlungen dürfte ein Fahrfehler die

Ursache für den Sturz eines 22 Jahre alten Fahrradfahrers am

Montagabend in der Hofstetter Straße gewesen sein. Der junge

Zweiradlenker kam gegen 20:15 Uhr zu Fall und wurde dabei schwer

verletzt. Er musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes

in ein Krankenhaus gebracht werden.

