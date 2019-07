POL-KS: Trickdiebin bittet um Spende und beklaut Seniorin auf Parkplatz in Vellmar: Zeugen gesucht

Kassel (ots) – Vellmar (Landkreis Kassel): Das Opfer einer

dreisten Trickdiebin wurde am Samstagvormittag eine Seniorin auf

einem Parkplatz in Vellmar. Die 89-Jährige aus Kassel hatte bei ihrer

Bank am Vellmarer Rathausplatz Geld geholt und sich anschließend auf

dem Parkplatz im Mittelring, nahe der Adalbert-Straße, in ihren Pkw

gesetzt. Dort war sie gegen 10:30 Uhr von der Unbekannten

angesprochen worden. In gebrochenem Deutsch habe die Frau sie um eine

Spende für eine diakonische Angelegenheit gebeten. Nachdem die

hilfsbereite Seniorin einen kleinen Geldbetrag gespendet und sich in

eine vermeintliche Spenderliste eingetragen hatte, zog die angebliche

Spendensammlerin weiter. Später am Tag fiel der 89-Jährigen an

anderer Stelle beim Bezahlen eines Einkaufs jedoch auf, dass das

gesamte, zuvor abgehobene Bargeld aus dem Portemonnaie fehlte. Sie

erstattete daraufhin Anzeige beim Polizeirevier Nord.

Zu der Trickdiebin gab das Opfer folgende Beschreibung ab:

– ca. 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur,

halblange schwarze Haare, unauffällige Kleidung

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen nun die Beamten

des für Trickdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler

Kripo. Sie suchen nach Zeugen, die am Samstag, gegen 10:30 Uhr, im

Bereich des Parkplatzes im Mittelring, gegenüber der

Adalbert-Stifter-Straße, verdächtige Personen beobachtet haben und

Hinweise auf die Trickdiebin geben können. Hinweise werden unter Tel.

0561 – 9100 erbeten.

