LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag in einen

Keller in der Rathenaustraße ein und entwendeten zwei hochwertige

Fahrräder. Die Diebe hatten sich Zutritt zum Kellerbereich verschafft

und dort gewaltsam das Vorhängeschloss aufgebrochen. Sie hatten es

offensichtlich auf zwei Fahrräder abgesehen. Sie nahmen das

Treckingrad sowie das E-Bike im Wert von 8.000 Euro aus dem

Kellerabteil und ließen dafür zwei alte Drahtesel zurück. Die beiden

alten Räder wurden sichergestellt, Spuren am Tatort und den Rädern

gesichert und eine Anzeige geschrieben.

Den Diebstahl seines Motorrades zeigte ein Mann aus der

Herderstraße am Montagnachmittag an. Das Krad KTM 400 hat einen Wert

von etwa 9.000 Euro. Es war mit zwei Koffern bestückt. Die Tatzeit

lag vom Sonntagabend 18.00 Uhr bis Montagmorgen 8.00 Uhr. Die

Kriminalpolizei ermittelt zu dem Fahrzeugdiebstahl und bittet um

Zeugenhinweise. Wer hat den Diebstahl beobachtet bzw. wem wurde das

Krad angeboten? Hinwesie bitte unter Tel. 03641-810. Ein weiteres

Krad versuchten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Jena Nord zu

entwenden. Der Eigentümer hatte es am Abend zuvor in der

Zitzmannstraße abgestellt. Als er am Morgen wieder danach schaute,

bemerkte er, dass das Lenkerschloss gebrochen war. Glücklicherweise

misslang jedoch ein kompletter Diebstahl.

Zeugen sucht die Polizei nach einem Brand in der

Martin-Niemöller-Straße unterhalb der Lobdeburg. Die Feuerwehr und

Polizei wurden am Dienstagmorgen um 1.00 Uhr zu einem Feuer gerufen.

Es stellte sich heraus, dass eine Tanne, die in einer kleinen Gruppe

von weiteren Bäumen steht, brannte. Die Feuerwehr löschte die

Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum

Dienstag Verdächtiges in der Nähe des Brandortes gesehen? Hinweise

bitte unter Tel. 03641-810.

Leicht verletzt wurde die Mieterin einer Wohnung in der

Otto-Schott-Straße bei einem Küchenbrand. Die junge Frau hatte beim

Aufwärmen ihres Essens in der Mikrowelle offensichtlich einen Brand

verursacht, den sie anschließend schnell selbst wieder löschen

wollte. Dabei erlitt sie eine Rauchgasvergiftung sowie leichte

Verbrennungen an den Händen. Der Sachschaden blieb gering, es wurde

keine andere Wohnung in Mitleidenschaft gezogen.

