POL-VIE: Viersen: Radler übersieht Autofahrer: Radfahrer leicht verletzt

Viersen: (ots) – Ein 24-jähriger Radfahrer aus Viersen musste nach

einem Verkehrsunfall in ambulante Krankenhausbehandlung gebracht

werden. Der Radler fuhr am Dienstag um 13:25 Uhr auf der Bismarck- in

Richtung Florastraße. Beim Überqueren der Süchtelner Straße

missachtete er offenbar die Vorfahrt eines Autofahrers. Der

64-jährige Viersener war mit seinem Pkw auf der Süchtelner- in

Richtung Düllkener Straße unterwegs. Bei der Kollision verletzte sich

der Radfahrer leicht./ah(815)

