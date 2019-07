POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Wilhelmshaven – Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) –

Am 03.07.19, gegen 03.00 Uhr, wurde in der Straße Rügener Zeile ein

Pkw mittels einer Gehwegplatte beschädigt. Diese wurde in die

Frontscheibe des Fahrzeuges geworfen. Durch den dadurch verursachten

Lärm wachte die Geschädigte auf konnte nur noch eine Person weglaufen

sehen, die jedoch nicht näher beschrieben werden kann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können,

werden gebeten sich mit der Polizeistation

Wilhelmshaven-Fedderwardergroden unter der Rufnummer 04421-953242 in

Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland | Publiziert durch presseportal.de.