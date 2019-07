POL-CUX: Mangelnde Bremswirkung – Polizei untersagt Weiterfahrt

Cuxhaven (ots) –

Wurster Nordseeküste. Am Montagmorgen (08.07.2019) stellten

Polizeibeamte im Rahmen von Verkehrskontrollen in Dorum eine

deaktivierte Auflaufbremse bei einem mitgeführten Anhänger fest. Eine

genauere Überprüfung vor Ort ergab, dass die gesamte

Bremseinrichtung, auch bei aktivierter Auflaufeinrichtung, keinerlei

Bremswirkung erzeugte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ein weiteres Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Traktor und

einem Muldenkipper, fiel zunächst durch einen offensichtlichen

Verstoß hinsichtlich der mitgeführten Ladung auf. Auch hier konnte

bei einer genaueren Inaugenscheinnahme der Fahrzeugtechnik ein

erheblicher Defekt hinsichtlich der Druckluftbremsanlage festgestellt

werden. Die Druckstangen der Membranbremszylinder waren verformt (s.

Bildmaterial in der digitalen Pressemappe). Es wurde eine Entladung

angeordnet und am Endladeort eine Überprüfung der gesamten

Bremsanlage durchgeführt. Auch in diesem Fall konnte keine

Bremswirkung bei dem mitgeführten Muldenkipper festgestellt werden.

Auch diesem Fahrer untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

