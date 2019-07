LPI-NDH: Panzerabwehrkanone entdeckt…

Marth (ots) –

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte am Dienstagmittag ein

Polizist während seiner Streife in Marth. In einer offenen Lagerhalle

war eine Panzerabwehrkanone abgestellt. Schnell wurde der Eigentümer,

der alte Fahrzeuge sammelt, ermittelt. Spezialisten schauten sich das

Gerät an. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Kanone noch

nicht demilitarisiert ist und somit unter das

Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, erfolgte die Sicherstellung der ca.

7,5 Meter langen und ca. 2 Tonnen schweren Waffe. Die Ermittlungen

dauern an. In diese wird auch ein Waffenspezialist eingebunden.

