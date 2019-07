POL-LWL: Polizei informiert zur Airbeat One auch über Soziale Medien und schaltet Bürgertelefon

Ludwigslust (ots) –

Die Polizeiinspektion Ludwigslust wird während der gesamten

Veranstaltungsdauer zum Musikfestival Airbeat One rund um die Uhr ein

Bürgertelefon unter der Rufnummer: 03874/ 411 299 einrichten.

Anwohner des Events, die von Auswirkungen der Veranstaltung betroffen

sind, können sich über diese Hotline rat- und hilfesuchend an die

Polizei wenden. Aber auch Gäste der Veranstaltung erhalten damit die

Möglichkeit, zu allen polizeilichen Belangen und bei aufkommenden

Problemen im Zusammenhang mit der Airbeat One direkt mit der Polizei

Kontakt aufzunehmen zu können (Achtung: in dringenden Fällen immer

den Notruf: 110 wählen).

Zudem wird die Polizeiinspektion Ludwigslust über ihre eigenen

Sozialen Medien aktiv über das polizeiliche Geschehen rund um das

Musikfestival Airbeat One und über das Verkehrsgeschehen im Zuge der

An- und Abreise informieren. Folgende Account sind geschaltet:

Twitter: @PolizeiLWL und Instagram: polizei.mv.lup sowie die

Facebook- Seite: Polizei Westmecklenburg.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Ludwigslust | Publiziert durch presseportal.de.