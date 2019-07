POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots) – Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach einem Unfall am Samstag gegen 23:15 Uhr sucht die Polizei

nach Zeugen oder Geschädigten.

Ein Zeuge entdeckte das Auto eines 33-Jährigen im Graben der

Voßwinkeler Straße einige Meter vor dem Ortseingangsschild von

Voßwinkel. Der Mann aus Iserlohn saß zu dem Zeitpunkt in seinem Auto,

an dem deutliche Unfallspuren zu erkennen waren. Die Beamten stellten

bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der

33-jährige Mann wurde der Polizeiwache Arnsberg zugeführt und eine

Blutprobe wurde entnommen. Das Auto und der Führerschein wurden

sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter

der 02932 / 90 200.

Am Freitag gegen 16 Uhr kam es zu einer Nötigung im

Straßenverkehr. Ein 56-jähriger Mann befuhr die Apotheker Straße als

er von einem Motorcross-Fahrer überholt wurde, der nur auf dem

Hinterrad fuhr. Vor dem Auto des Mannes habe der Fahrer stark

abgebremst. Beide Fahrzeuge fuhren hintereinander her bis der

Motorcross-Fahrer auf der Straße „Lange Wende“ an die Scheibe des

Autos klopfte und es abdrängte. Um einen Unfall zu vermeiden, fuhr

der Arnsberger auf den Bürgersteig und bremste sein Auto ab. Der

Motorcross-Fahrer fuhr weiter.

Bei der Nötigung wurde niemand verletzt und es entstand kein

Sachschaden.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

– Jüngerer Mann

– Schmale Figur

– Trug einen Cross-Helm und T-Shirt mit Aufschrift „Sauerlända“

Sein Fahrzeug trug das Teilkennzeichen HSK – NQ.

Begleitet wurde der Motorcross-Fahrer von einem weiteren

Kraftradfahrer. Bei beiden Rädern soll es sich um Enduro-Fahrzeuge

handeln.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter

der 02932 / 90 200.

Am Dienstag gegen 0:20 Uhr warfen unbekannte Täter einen

Kinderroller vor das Auto eines 25-Jährigen. Der Arnsberger befuhr

die Straße „Altes Feld“ als er am Straßenrand drei Personen

entdeckte. Beim Heranfahren an die Gruppe wurde ein Roller vor sein

Auto geworfen. Der Arnsberger überfuhr den Roller und zog ihn mit.

Durch das Ausweichmanöver geriet er auf die Gegenfahrbahn und

touchierte dort die Bordsteinkante. Die Täter liefen in Richtung

Sunderner Straße / Gierskämpen weg. Die geflohenen Personen werden

wie folgt beschrieben:

– Männlich

– Circa 12-16 Jahre alt

– Dunkel gekleidet

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter

der 02932 / 90 200.

