POL-SE: Kaltenkirchen – Zwei Toyotas bei Autohändler entwendet

Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es in der

Süderstraße zu einem Diebstahl von zwei zum Verkauf ausgestellten

Autos gekommen. Die Diebe zerstörten hierzu einen Metallpoller, der

der Sicherung des Geländes diente und entkamen unerkannt mit den

beiden Autos.

Am gestrigen Montagmorgen gegen 7:30 Uhr begannen die Mitarbeiter

des Autohauses zunächst ihre Arbeit und stellten am Vormittag das

Fehlen eines silberfarbenen Toyota Corolla und eines weißen Toyota

RAV4 fest. Beide Autos waren auf dem Gelände in einem überdachten

Bereich abgestellt und nicht zugelassen.

Die Beamten der Kriminalpolizei Bad Segeberg haben die

Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen,

die in der Zeit ab Samstagmittag bis Montagmorgen im Bereich

Süderstraße verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nehmen die

Ermittler unter der Rufnummer 04551 8840 entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

– Pressestelle –

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg

Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Segeberg | Publiziert durch presseportal.de.