POL-PDLD: Landau, Neustadter Straße, 8.7.2019. 23.40 Uhr Betrunkener Fahrradfahrer verletzt sich beim Sturz

Landau (ots) – Durch einen Mitteiler wurde ein verletzter

33-jähriger Radfahrer am Montagabend kurz vor Mitternacht in der

Neustadter Straße gemeldet. Der Radfahrer konnte wie beschrieben

verletzt, aber schlafend vor dem Zaun eines Anwesens vorgefunden

wurden. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst Erstversorgt.

Hierbei wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Es wurde eine

Atemalkoholkonzentration von 2,19Promille ermittelt. Zu einer genauen

Unfallschilderung war der Radfahrer aufgrund der Alkoholisierung

nicht in der Lage. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten

Rucksackes wurden geringe Mengen von Betäubungsmittel aufgefunden.

Eine Blutentnahme, Sicherstellung des Fahrrades, Betäubungsmittel und

Anzeige war die Folge.

