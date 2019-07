POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) – Erhebliche Schäden sind am Wochenende an einem

geparkten Pkw in Delmenhorst entstanden.

Der 20-jährige Eigentümer stellte seinen schwarzen BMW am Sonntag,

07. Juli 22:15 Uhr, in einer Parkbucht in der Allonnesstraße ab. Als

er am Montag, 08. Juli 2019, 08:15 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte,

fand er einen Zettel an der Fahrertür vor, auf dem vor dem Starten

des Pkws gewarnt wurde. Daraufhin schaute er sich seinen BMW genauer

an und stellte zunächst eine komplett zerkratzte Beifahrerseite fest.

Zudem wurde Bauschaum in die Auspuffanlage gesprüht, der bereits

komplett ausgehärtet war. Die entstandenen Schäden wurden auf 4.000

Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in

Delmenhorst in Verbindung zu setzen (801949).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch | Publiziert durch presseportal.de.