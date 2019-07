POL-PB: Trickdieb gibt sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk aus

Paderborn (ots) – (mb) Schmuck und Bargeld hat ein unbekannter

Trickdieb am Montag in Elsen aus einem Seniorenhaushalt erbeutet. Der

Täter hatte sich als Handwerker vorgestellt.

Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Haustür eines

Einfamilienhauses Am Richterbusch. Der 87-jährige Hausbesitzer

öffnete. Ein fremder Mann in Handwerker-Kleidung erklärte, dass in

der Straße um die Ecke bei Bauarbeiten eine Wasserleitung beschädigt

worden sei. Nun sei der Schaden repariert und er müsse den

Wasserdruck in den Wohnhäusern prüfen. Arglos ließ der Senior den

Mann ins Haus, wo er in der Küche den Wasserhahn aufdrehte. Dann

sollte im Keller der Druck geprüft werden. Hier drehte der Fremde

weitere Wasserhähne auf. Jetzt sollte der 87-Jährige der Wasserlauf

beobachten, während der Handwerker nochmals in der Küche „prüfen“

wolle. Als der „Handwerker“ nach einigen Minuten nicht wieder

auftauchte suchte ihn der Hausbesitzer. Den Mann konnte er nicht mehr

finden. Aber Schränke und Schubladen in den Zimmern standen offen und

Bargeld sowie Schmuck war gestohlen worden.

Der forsch auftretende Tatverdächtige soll 30 bis 40 Jahre alt,

180 bis 185 cm groß und stämmig sein. Er trug eine graue

Arbeiter-Kombination, eine Kappe und Handschuhe mit Noppen.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise auf Tatverdächtige

geben können. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Trickdiebe sind erfinderisch. In diesem Fall war es die

Handwerker-Masche mit Wasserrohrbruch – eine von vielen Varianten der

Täter bzw. Tätergruppen, die darauf spezialisiert sind, gezielt

ältere Menschen durch Betrügereien an der Haustür und Trickdiebstahl

aus Wohnungen um ihr Hab und Gut bringen wollen. Weitere

Informationen und Tipps für Seniorinnen und Senioren zum Schutz vor

Kriminellen: https://polizei.nrw/artikel/trickbetrueger-zocken-immer-

mehr-aeltere-menschen-ab-1

