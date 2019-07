LPI-SHL: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Radfahrern

Stadtlengsfeld (ots) – Am 08.07.2019 wurde beim

Kontaktbereichsbeamten von Stadtlengsfeld ein Verkehrsunfall auf dem

Feldatal-Radweg angezeigt, der sich aber bereits am 03.07.2019 gegen

12.00 Uhr ereignet hat. Ein 79-Jähriger befuhr mit einem Fahrrad den

Radweg in Richtung Stadtlengsfeld. Auf Höhe der Sitzgruppe in der

Ortslage Menzengraben kam ihm ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit

entgegen und es kam zur Kollision der beiden Radfahrer. Beide

Personen stürzten und verletzten sich dabei. Der 79-Jährige wurde

durch Rettungskräfte ins Klinikum Bad Salzungen gebracht, wo er zwei

Tage stationär behandelt wurde. Die Rettungskräfte wurden durch einen

Zeugen informiert, der nach der Kollision mit seinem Fahrrad an der

Unfallstelle vorbei kam. Der andere Radfahrer entfernte sich von der

Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich

ärztlich behandeln zu lassen. Laut Aussagen des Geschädigten,

handelte es sich dabei um einen sehr schlanken jungen Mann. Der Zeuge

und der Unfallverursacher werden gebeten, sich beim

Kontaktbereichsbeamten von Stadtlengsfeld oder bei der

Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0

zu melden.

