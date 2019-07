BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen polizeibekannten Gewalttäter

Aachen – Broichweiden – Euskirchen (ots) – Eine Streife der

Bundespolizei hat an der BAB 44, Ausfahrt Broichweiden, einen

29-jährigen Gewalttäter festgenommen. Dieser wurde von der

Staatsanwaltschaft Köln mit Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher

Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

gesucht. Das Amtsgericht Gummersbach hatte ihn 2018 wegen der

genannten Delikte zu einer 1-jährigen Haftstrafe verurteilt. Zudem

ist bei der Staatsanwaltschaft Köln noch ein Strafverfahren wegen

räuberischen Diebstahls anhängig. Er konnte auch bei der Einreise aus

Belgien keine gültigen Ausweispapiere vorzeigen. Er wurde zur Wache

am Hauptbahnhof verbracht. Hier wurde ihm der Haftbefehl und der

Tatvorwurf der unerlaubten Einreise eröffnet. Im Anschluss wurde er

in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

In einem weiteren Fall hatte sich ein 20-Jähriger mit einem total

gefälschten kroatischen Führerschein bei einer Kontrolle am

Hauptbahnhof in Euskirchen ausgewiesen. Dies war das einzige

Dokument, womit er sich ausweisen konnte. Bei der Durchsuchung nach

weiteren Beweismitteln wurde noch eine Bankkarte einer anderen Person

und kleinere Mengen an Marihuana aufgefunden. Die aufgefundenen

Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen die Person wurde eine Anzeige

wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

gefertigt.

