POL-PDLD: Gommersheim – Versuchter Einbruch in Kindergarten

Gommersheim (ots) –

In der Zeit von vergangenen Donnerstag bis Montag (04.07. –

08.07.2019) haben Unbekannte versucht, in die protestantische

Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ einzubrechen. Mit einem unbekannten

Hebelwerkzeug wurde an einer Außentür angesetzt, wobei diese

allerdings nicht geöffnet werden konnte. Hinweise zu den Tätern nimmt

die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron

Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.