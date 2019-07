POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der K93

Ehlscheid (ots) – Am Montag, 08.07.2019 gegen 11:40Uhr ereignete

sich ein Verkehrsunfall auf der K93 kurz vor der Ortschaft Ehlscheid.

Ein 52-jähriger Busfahrer aus der Verbandsgemeinde Puderbach befuhr

die K93 von der B256 aus Rengsdorf kommend in Fahrtrichtung

Ehlscheid. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Strecke

in entgegengesetzter Richtung, kam nach links auf die Gegenfahrbahn

und kollidierte hier mit dem hinteren Bereich des Busses. Es entstand

ein Schaden am linken Radkasten. Der PKW-Fahrer setzt seine Fahrt

fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Bei dem PKW

dürfte es sich nach Angaben des geschädigten Busfahrers um einen

silbernen Opel Zafira oder ähnlichem Modell handeln. Zeugen werden

gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der

Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu

melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 026314-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neuwied/Rhein | Publiziert durch presseportal.de.