POL-PDMY: Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein wird bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt

Trimbs, L 113 (ots) –

Am 08.07.2019, befuhr eine 31-jähriger Fahrzeugführer aus der VG

Maifeld, gegen 19:55 h, die die L 113 aus Richtung Straßburger Hof

kommend, in Fahrtrichtung Thür. Im Verlaufe einer Linkskurve verlor

der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Citroen Berlingo und kam

nach rechts auf den Grünstreifen, streifte einen Leitpfosten,

schleuderte dann quer über die Fahrbahn nach links und überschlug

sich mehrfach an der gegenüberliegenden Böschung. Der schwerverletzte

Fahrer konnte sein Fahrzeug noch verlassen. Im Zuge der

Unfallaufnahme und weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass

der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, ein Alkoholtest ergab

den Wert von 1,49 Promille. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis. Aufgrund der schweren Verletzungen des

Unfallverursachers landete ein Rettungshubschrauber an der

Unfallstelle, der Verletzte wurde nach ärztlicher Versorgung durch

ein DRK-Fahrzeug ins BWZK nach Koblenz gebracht. Dem Beschuldigten

wurde eine Blutprobe entnommen, er muss mit einer empfindlichen

Geldstrafe und einer weiteren Fahrerlaubnissperre rechnen. Das nicht

mehr fahrbereite Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden.

Die L 113 war während der Unfallaufnahme bis 21:32 h voll gesperrt.

