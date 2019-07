POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Frankenthal (ots) –

Am 08.07.2019, gegen 15.00 Uhr, befährt ein 48-jähriger Mann aus

Beindersheim mit seinem Pkw Audi A6 die Beindersheimer Straße in

Richtung Beindersheim. Auf Höhe der Hausnummer 57 will er nach links

auf ein Grundstück abbiegen. Zu diesem Zweck hält er an und setzt den

Blinker. Da er noch Gegenverkehr durchlassen muss, muss er warten.

Ein dahinter befindlicher 60-jährigen Mann aus Beindersheim will ihn

mit seinem Motorrad noch überholen, in diesem Moment biegt der

Pkw-Fahrer jedoch ab und es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei wird der

Motorradfahrer leicht verletzt und durch den eingesetzten

Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Beide

Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der

Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.

