POL-HBPP: Schiffsunfall, umgeschlagenes Ruderboot

Frankfurt (ots) – Am Montagnachmittag, passierte ein

Tankmotorschiff in Talfahrt ein mit drei Ruderern und einer

Steuerfrau besetztes Ruderboot, welches sich in Höhe des Gutleuthafen

befand. Durch die Wellen des Tankmotorschiffs lief das Ruderboot voll

und schlug um. Die vier Insassen und das Ruderboot wurden durch

Besatzungsmitglieder eines Mehrzweckrettungsboots der Berufsfeuerwehr

Frankfurt, die den Vorfall beobachtet hatte, geborgen und an Land

verbracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Am

Ruderboot entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

