POL-KN: Pressemeldung für den Bodenseekreis

Konstanz (ots) – Schwerer Verkehrsunfall durch Frontalkollision

auf der B31

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es

am Montag, 08.07.2019, gegen 18:55 Uhr auf der B31 zwischen

Oberuhldingen und Nußdorf. Ein in Fahrtrichtung Überlingen fahrender

Sattelzug kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn

und kollidierte dort frontal mit einem ordnungsgemäß

entgegenkommenden PKW einer 62-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden

durch die Kollision von der Fahrbahn abgewiesen und kamen in der

Böschung zum Stehen. Durch den Zusammenprall wurden der 34-jährige

LKW-Fahrer sowie die Fahrerin des entgegenkommenden PKW schwer

verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert werden. Da sich die Bergemaßnahmen des mit

mehreren Tonnen Lebensmittel beladenen LKW schwierig gestalteten,

musste die B31 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Eine

örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und

der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Uhldingen im Einsatz.

(Stand 08.07.2019, 22:10: Ende der Vollsperrung voraussichtlich

22.45 Uhr)

