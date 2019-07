FW Mettmann: Dachstuhlbrand in der Neanderthalpassage

Mettmann (ots) –

Am 08.07.2019, um 17:39 Uhr wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem

Dachstuhlbrand in der Neanderthalpassage alarmiert. Bereits auf der

Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen, sodass umgehend

weitere Kräfte über Sirene alarmiert wurden. Erste

Erkundungsmaßnahmen des Einsatzleiters ergaben, dass die Einhausung

der im Innenhof liegenden Lüftungsanlage des Gebäudes in Brand

geraten war. Vor Ort befindliche Handwerker versuchten bereits das

Feuer zu löschen. Als erste Maßnahme führten Kräfte der Feuerwehr die

Handwerker sowie zahlreiche Zuschauer, die Foto- und Videoaufnahmen

des Brandes machten aus dem Gefahrenbereich. Die Handwerker wurden

durch den Rettungsdienst betreut und auf eine Rauchgasvergiftung

untersucht.

Parallel dazu wurden aufgrund der räumlichen Ausdehnung der

Einsatzstelle und der zunächst unübersichtlichen Lage drei

Einsatzabschnitte gebildet. Die Feuerwehr setzte drei Trupps unter

Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Das Gebäude, das im Erd- und

Obergeschoss verschiedene Ladenlokale und einen Hotelbetrieb

beherbergt wurde komplett geräumt und auf weitere Brandstellen und

Raucheintrag kontrolliert. Um alle Glutnester zu löschen, wurde die

komplette Dachhaut, bestehend aus einer bitumengedeckten

Holzkonstruktion der Lüftungsanlage geöffnet, entfernt und

abgelöscht. Dazu war der Einsatz einer sogenannten Rettungssäge

notwendig, die durch die Feuerwehr Ratingen zur Verfügung gestellt

wurde.

Insgesamt waren 66 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des

Rettungsdienstes Mettmann im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch

starke Kräfte der Polizei, den Kreisbrandmeister und das DRK

Mettmann. Die Feuerwehr Erkrath stellte während des laufenden

Einsatzes mit einem Führungsdienst und einer Löschgruppe den

Grundschutz im Stadtgebiet sicher. Im Bereich der

Innenstadt/Schwarzbachstraße kam es zu keinen nennenswerten

Verkehrsstörungen.

Der Einsatz war gegen 20 Uhr beendet.

