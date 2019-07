POL-KN: Pressemeldung Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) – Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten

Fahrzeugen und 4 Schwerverletzten kam es am Montag, 08.07.2019 gegen

17:40 Uhr auf der B32 zwischen Scheer und Sigmaringendorf. Ersten

Ermittlungen zufolge befuhr eine Fahrzeugkolonne die B32 von Scheer

in Fahrtrichtung Sigmaringen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der

61-jährige Fahrzeugführer eines VW-Passat aus dieser Kolonne auf die

Gegenfahrbahn. Hier kam es zunächst zu einer Streifkollision mit

einem ordnungsgemäß entgegenkommen PKW eines 55-Jährigen. In der

weiteren Unfallfolge kollidierte der VW-Passat dann mit zwei

weiteren, ebenfalls in Fahrtrichtung Scheer fahrenden PKW. In diesen

wurden eine 66-jährige Fahrerin sowie ein 51-jähriger Fahrer durch

den Zusammenprall ebenfalls schwer verletzt. Alle Verletzten wurden

durch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei

war ein Rettungshubscharuber an der Unfallstelle eingesetzt. Die B32

musste für die Unfallaufnahme und Bergemaßnahmen bis 20:00 Uhr

gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro.

