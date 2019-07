POL-PIKIR: Vermisstensuche

Monzingen (ots) – Am 08.07.2019, 16:15 Uhr wurde bei der Polizei

in Kirn ein 54-jähriger Mann aus Monzingen von seiner Lebensgefährtin

vermisst gemeldet. Der Mann habe am Vortag gegen 15:30 Uhr das Haus

verlassen und sei bislang nicht zurückgekehrt. Besorgniserregend war,

dass der Vermisste aufgrund einer Krankheit zwingend auf Medikamente

angewiesen ist und ärztlich bestätigt wurde, dass die Person in

Lebensbedrohliche Zustände kommen kann, wenn die Medikamenteneinnahme

nicht stattfindet. Unter Leitung der Polizei Kirn wurde unter

Beteiligung der Feuerwehren Monzingen und Auen (17 Mann), mit

Unterstützung der Polizeihubschrauberstaffel und mit Einsatz von

Mantrailern ( 4 Personenspürhunde inkl. Hundeführer) eine Suchaktion

gestartet. Die Personensuche dauerte von 17:00 – 20:45 Uhr. Letztlich

konnte die Person von einem Mantrailer in der Ortslage Monzingen

aufgespürt, gestellt und wohlbehalten an die Polizeistreife

überstellt werden.

