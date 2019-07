POL-OL: ++Räuberische Erpressung mit Schusswaffe auf LzO Bankfiliale in Augustfehn++

Oldenburg (ots) – ++Räuberische Erpressung mit Schusswaffe auf LzO

Bankfiliale in Augustfehn++

Am Montag Abend gg. 17:50 Uhr betrat einer mit einer Sturmhaube

maskierte männliche Person die Bankfiliale in Apen Ortsteil

Augustfehn. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter von

dem Angestellten der Bankfiliale Bargeld. Der Angestellte kam der

Forderung des Täters nach.Im Anschluss an den Raubüberfall flüchtete

der Täter mit einem blauen Klapprad vom Tatort. Dar Klapprad konnte

in einem Hinterhof der Mühlenstraße sichergestellt werden. Zum Täter:

– ca.30 bis 40 Jahre alt

– kräftige Gestalt

– blauer Hoodie mit weißen Kordeln

– dunkle Hose

– schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen

Der Täter führte eine gelbe Plastiktasche der Firma „Netto“ bei

sich.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung im Bereich der Gemeinde Apen

verlief anschließend negativ. Unter anderem wurde auch der

Polizeihubschrauber aus Rastede eingesetzt. Sachdienliche Hinweise

nimmt die Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488-8330

entgegen.

