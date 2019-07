POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Verkehrsunfälle mit Verletzen

Warendorf (ots) – Am Montag, 08.07.2019, kam es in der Zeit

zwischen 14.27 Uhr und 15.45 Uhr in Wadersloh-Liesborn auf der

Lippstädter Straße unabhängig voneinander zu zwei Verkehrsunfällen

mit Verletzten.

Um 14.27 Uhr fuhr ein 22-Jähriger aus Lippstadt auf der

Lippstädter Straße von Cappel Richtung Liesborn. Ausgangs einer

Linkskurve kam der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und

überschlug sich mehrfach. Der PKW kam im Straßengaben zum Stillstand.

Rettungskräfte brachten den leicht Verletzten in ein Krankenhaus. Es

entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Um 15.45 Uhr fuhr eine 54-Jährige aus Wadersloh mit ihrem PKW

ebenfalls die Lippstädter Straße von Cappel in Richtung Liesborn.

Auch sie kam ausgangs der Linkskurve von der Fahrbahn ab und

schleuderte in den Straßengraben. Sie verletzte sich leicht,

Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Hier entstand ein

Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Auf der Lippstädter Straße werden zurzeit Sanierungsarbeiten der

Fahrbahn mit Rollsplitt durchgeführt. Durch Warnschilder und die

Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit wird auf die Arbeiten

hingewiesen.

