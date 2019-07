POL-PDMT: Nastätten-Trunkenheitsfahrt mit 1,13 Promille beendet

Nastätten (ots) – Am späten Nachmittag des 08.07.2019 wurde der

Polizeiinspektion St. Goarshausen ein in Schlangenlinien geführter

PKW gemeldet. Die Zeugin konnte das genannte Fahrzeug bis zum

zeitnahen Eintreffen des Streifenwagens verfolgen. Beim Erkennen der

Polizeibeamten versuchte sich der Fahrzeugführer durch Beschleunigen

des Fahrzeugs der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch letztlich an

seiner Anschrift angehalten werden. Bei der Kontrolle konnte

festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,13 Promille.

Den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr. Zudem wurde dessen Führerschein vorläufig

sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Montabaur | Publiziert durch presseportal.de.