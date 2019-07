POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer

Warendorf (ots) – Am Montag, 08.07.2019, gegen 16.59 Uhr, kam es

in Oelde im Kreisverkehr der Lindenstraße/Zur Axt zum Zusammenstoß

zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ein 19-jähriger Oelder

fuhr mit seinem PKW auf der Lindenstraße in Richtung Gröningsweg.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einem

im Kreisverkehr fahrenden 23-jährigen Radfahrer aus Oelde. Der

Radfahrer kam zu Fall und verletze sich leicht, Rettungskräfte

brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von etwa

1.300 Euro.

