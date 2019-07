POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

Ravensburg

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Sonntag

auf der Kreuzung Ziegelstraße / Zwergerstraße ereignete, sucht das

Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333. Der 46-jährige Lenker

eines Audi A6 befuhr die Ziegelstraße aus Richtung der Meersburger

Straße in Richtung Friedrich-Schiller-Straße und überquerte die

Kreuzung geradeaus. Der 20-jährige Lenker eines Fiat 500 befuhr die

Zwergerstraße aus Richtung der Omira in Richtung Stadtmitte und

überquerte die Kreuzung ebenfalls. Auf der Kreuzung kam es zum

heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fiat 500 geriet

aufgrund des Zusammenstoßes ins Schleudern und überschlug sich auf

das Fahrzeugdach. Die beiden Insassen des Fiat 500 erlitten hierbei

leichte Verletzungen. Nicht geklärt ist die Frage, ob die

Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Ziegelstaße / Zwergerstraße zum

Unfallzeitpunkt in Betrieb war oder unmittelbar vor dem

Verkehrsunfall in den Nachtmodus geschaltet wurde. Personen, die

hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Ravensburg zu melden.

Weingarten

Trunkenheit im Verkehr

Der 51-jährige Lenker eines Pedelecs befuhr in der Nacht zum

Sonntag den entlang der Niederbieger Straße führenden Fahrradweg. An

der Kreuzung Bad Schöneck fuhr er vor einem Streifenwagen des

Polizeireviers Weingarten bei Rot über eine Lichtzeichenanlage. Bei

der anschließenden Kontrolle des Fahrradfahrers wurde festgestellt,

dass er deutlich alkoholisiert war, weshalb die Entnahme einer

Blutprobe angeordnet wurde, die durch einen Arzt entnommen wurde.

Gegen den 51-Jährigen erfolgte die Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ebersbach-Musbach

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand bei einem

Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der

Kreisstraße 8035 bei Schwemme ereignete. Die 38-jährige Lenkerin

eines Citroen befuhr die Gemeindeverbindungsstraße aus Richtung

Hopferbach und missachtete an der Einmündung der

Gemeindeverbindungsstraße in die Kreisstraße die Vorfahrt des

69-jährigen Lenkers eines BMW, der auf der Kreisstraße aus Richtung

Bierstetten in Richtung Musbach fuhr. Nach dem Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge kam der BMW des 69-Jährigen nach rechts von der

Fahrbahn ab. Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand.

Berg

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen erlitt der 28-jährige Lenker eines

Motorrades, der am Sonntagnachmittag gegen 16.45 von der Kanzachmühle

her nach links auf die Bundesstraße 32 in Richtung Staig einbog und

hierbei die Vorfahrt des 48-jährigen Lenkers eines Citroen

missachtete, der auf der Bundesstraße aus Richtung Staig in Richtung

Weingarten fuhr. Der Lenker des Citroen wurde bei dem Zusammenstoß

der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. An den beiden beteiligten

Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde am Unfallort durch einen

Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in eine Unfallklinik

gebracht.

Leutkirch im Allgäu

Leergutdiebstahl

Zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren versuchten am

Freitagabend gegen 19.45 Uhr bei einem Getränkemarkt durch die

Rückgabe von insgesamt 12 Bierkisten mit leeren Flaschen an Geld zu

kommen. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass die beiden jungen Männer das

Leergut im Gegenwert von etwa 160 Euro vom Leergutlager einer

Brauerei geholt hatten, weshalb vom Getränkemarkt aus die Polizei

verständigt wurde. Das Polizeirevier Leutkirch stellte im Rahmen der

Ermittlungen auf dem Gelände der Brauerei fest, dass dort weiteres

Leergut zur Wegnahme bereitgestellt worden war. Gegen die beiden

Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls

eingeleitet.

Leutkirch im Allgäu

Exhibitionistische Handlungen

Ein etwa 70 bis 80 Jahre alter Mann war am Morgen des heutigen

Montag gegen 07.45 Uhr in der Memminger Straße durch

Exhibitionistische Handlungen auffällig. Der Tatverdächtige wird mit

einer Größe von etwa 175 cm und als schlank beschrieben. Er hatte

graues, schütteres Haar und trug eine graue Hose und ein beiges Hemd.

Hinweise zum Tatverdächtigen erbittet das Polizeirevier Leutkirch,

Tel. 07561 8488-0.

Bad Wurzach

Verkehrsunfallflucht

Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagvormittag

gegen 10.15 Uhr auf der Landesstraße 265 auf Höhe Neuhäuser

ereignete, sucht der Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564 2013. Die

75-jährige Lenkerin eines Citroen befuhr die Landesstraße aus

Richtung Arnach in Richtung Immenried. Auf Höhe Neuhäuser kam ihr in

einem unübersichtlichen Kurvenbereich der unbekannte Lenker eines

Kiestransporters entgegen. Dieser habe sich nach Angaben der

75-Jährigen nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten, weshalb sie nach

rechts ausgewichen und anschließend von der Fahrbahn abgekommen sei.

Hierbei habe sie leichte Verletzungen erlitten. Der Polizeiposten Bad

Wurzach bittet Personen, die hierzu Angaben machen können, sich dort

zu melden.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0, zu einem

Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag gegen 07.30 Uhr auf der

Landesstraße 320 bei Niederwangen ereignete. Der 20-jährige Lenker

eines grauen Opel Astra war dort im Begegnungsverkehr mit einem weiß

lackierten Skoda Octavia kollidiert. Bei der Kollision waren die

Seitenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Lenker des

Skoda setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des

entstanden Sachschadens zu kümmern.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung an Kfz

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0 zu einer

Sachbeschädigung, die am Sonntagnachmittag im Zeitraum von 14.30 bis

15.00 Uhr in der Lindauer Straße begangen wurde. An einem im Bereich

der Einmündung des Südrings in die Lindauer Straße in einer Parkbucht

abgestellten Volkswagen Touran, Farbe schwarz mit Ravensburger

Kennzeichen wurde in diesem Zeitraum die Beifahrertüre zerkratzt. Der

entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Wangen im Allgäu

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Zeugen und Beteiligte zu einem Verkehrsunfall von Freitagvormittag

gegen 07.30 Uhr in der Leutkircher Straße sucht das Polizeirevier

Wangen, Tel. 07522 984-0. Zu dieser Zeit befuhr der 35-jährige Lenker

eines Pkw die Leutkircher Straße in stadtauswärtiger Richtung und war

kurz vor der Einmündung der Straße „Am Engelberg“ nach rechts über

den Gehweg zu einer Tiefgarageneinfahrt gefahren. Hierbei kam es zu

einer Kollision mit einer etwa 12 bis 14 Jahre alten Fahrradfahrerin,

die auf dem linken Gehweg der Leutkircher Straße in Richtung

Stadtmitte fuhr. Die beiden Unfallbeteiligten hatten sich nach dem

Verkehrsunfall darauf verständigt, dass keine Verletzungen und kein

Sachschaden entstanden ist und auf einen Austausch ihrer Daten

verzichtet. Gleichwohl hatte der Pkw-Lenker den Sachverhalt später

vorsorglich bei der Polizei vorgetragen. Zur Klärung des

Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Wangen etwaige Zeugen, die

beteiligte Schülerin oder deren Eltern, sich dort zu melden.

Wangen im Allgäu

Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Donnerstagabend bis

Freitagvormittag in eine Werkstatt in der Simoniusstraße

einzubrechen. Der Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, scheiterte an der

Widerstandsfähigkeit des Fensters. Hinweise hierzu erbittet das

Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Der unbekannte Lenker eines Pkw stieß am Freitagvormittag in der

Zeit von 10.45 bis 11.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken oder beim

Rangieren gegen das Heck eines in diesem Zeitraum in der Lindauer

Straße bei einer Bäckerei parkenden, schwarz lackierten Renault Clio.

Am Renault Clio entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0.

Argenbühl-Ratzenried

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag im Zeitraum

von 00.00 bis 05.00 Uhr an einem in der Franz-Dick-Straße geparkten

Mitsubishi L 200, Pick Up, Farbe schwarz mit Ravensburger Kennzeichen

die Ladeklappe. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Personen,

die der Polizei Hinweise zu den Verursachern geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0, zu melden.

Amtzell

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Etwa 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall,

der sich am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr an der Einmündung der

Kreisstraßen 7990 und 7991 in die Bundesstraße 32 ereignete. Der

23-jährige Lenker eines Seat Leon befuhr die Bundesstraße 32 aus

Richtung Ravensburg in Richtung Wangen und bog an der Einmündung nach

links in die Kreisstraße ein. Hierbei missachtete er den Vorrang der

entgegenkommenden, 30-jährigen Lenkerin eines VW Golf, die auf der B

32 in Richtung Ravensburg fuhr. Verletzt wurde beim Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge niemand.

Aulendorf

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen erlitt der 50-jährige Lenker eines

Motorrades, der am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße

284 aus Richtung Mochenwangen in Richtung Zollenreute fuhr. In einer

Linkskurve geriet er zu sehr in Schräglage und stürzte, nachdem seine

linke Fußraste auf der Fahrbahn aufsetzte. Das Motorrad kam nach

rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer wurde zur stationären

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein

Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

