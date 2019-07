POL-HWI: Folgemeldung zur PM Brandstiftung am Markt in Wismar vom 06.07.2019 – 23:41 Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4316761

Wismar (ots) – Nachdem ein denkmalgeschütztes Haus am Wismarer

Markt bereits im April 2018 durch eine Brandstiftung eines

Nachbarhauses beschädigt wurde, scheiterte der Versuch, das Gebäude

an vergangenen Samstagnachmittag zu in Brand zu setzen.

Die Feuerwehr, die gegen 17.00 am Brandort eintraf, brachte den

Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen.

Im Zuge erster Ermittlungen wurde bekannt, dass ein ca.

45-jähriger Mann, mit kurzen grauen Haaren und kräftiger Statur,

bekleidet mit blauer Jeans und hellblauem Oberteil, besagtes Haus vor

Brandausbruch über ein Baugerüst betreten hatte.

Die Kripo Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise. Diesbezüglich haben die Kollegen ein Hinweisportal

eingerichtet.

Wer am 06. Juli im Zeitraum 12:00 bis 19:00 Uhr im Bereich des

Marktplatzes Video- oder Fotoaufnahmen gemacht hat, wird gebeten,

diese für die polizeilichen Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Diese Aufnahmen können unter https://mv.hinweisportal.de hochgeladen

werden.

Hinweise nimmt auch das Polizeihauptrevier Wismar unter der

03841/2030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

