FW-BO: Brennende Kfz-Werkstatt in Bochum Gerthe – Abschlussmeldung

Bochum

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich noch bis 18 Uhr hin.

Insgesamt wurden im Laufe der Löscharbeiten 22 Atemschutzgeräte

eingesetzt, die Brandbekämpfung erfolgte mit 4 Strahlrohren im Außen-

und Innenangriff sowie einem Wenderohr über eine Drehleiter.

Die beiden Verletzten Personen verblieben nach der Behandlung

durch den Notarzt an der Einsatzstelle. Die Acetylengasflaschen wird

in Absprache mit einer Fachfirma in einem Wasserbad weiter gekühlt

und wird anschließend durch die Firma entsorgt.

Bis mindestens 21.00 Uhr wird eine Brandwache an der Einsatzstelle

verbleiben.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen

aufgenommen.

