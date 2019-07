Bundespolizeidirektion München: Rumänen unter Mordverdacht

Füssen (ots) –

Am frühen Sonntagmorgen hat die Bundespolizei in der

Kontrollstelle auf der BAB 7 fünf Männer verhaftet. Die Rumänen

stehen unter dem dringenden Tatverdacht in Frankreich einen Mord

begangen zu haben.

Kemptener Bundespolizisten kontrollierten am Grenztunnel Füssen

die Insassen eines Fahrzeugs mit französischer Zulassung. Die Männer

gaben an, in Italien im Urlaub gewesen und nun auf der Rückreise nach

Frankreich zu sein. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest,

dass die fünf Rumänen im Alter zwischen 17 und 37 Jahren mit einem

Morddelikt in Frankreich Ende Juni in Zusammenhang stehen könnten. Es

bestand jedoch aktuell keine Fahndung gegen die Reisenden.

Die Bundespolizisten kontaktierten daraufhin über das

Bundeskriminalamt die französischen Behörden und nahmen die

Tatverdächtigen fest. Die EU-Haftbefehle mit dem Ziel der

Auslieferung waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Fahndungssystem

eingestellt. Die Generalstaatsanwaltschaft München stellte Antrag auf

Auslieferungshaft beim Amtsgericht Kempten. Die Bundespolizisten

führten am Montagnachmittag (8. Juli) die Rumänen beim Amtsgericht

Kempten vor und lieferten die Verhafteten anschließend in

unterschiedliche Justizvollzugsanstalten ein.

Rückfragen bitte an:

Sabine Dittmann

Bundespolizeiinspektion Kempten

Eicher Straße 3 | 87435 Kempten

Pressestelle

Telefon: 0831 / 540 798-1010

E-Mail: bpoli.kempten.oea.controlling@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion Kempten schützt mit ihren Revieren

Weilheim und Lindau auf 220 Grenzkilometern zwischen Bodensee und

Ammergebirge die Schengen-Binnengrenze zu Österreich, um

grenzüberschreitende Kriminalität und irreguläre Migration zu

verhindern.

Zudem sorgen die Bundespolizisten auf 560 Streckenkilometern und 90

Bahnhöfen für die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Reisenden.

Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Landkreise Landsberg

am Lech, Lindau, Ober-, Ost-, Unterallgäu und Weilheim-Schongau,

sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen.

Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion München | Publiziert durch presseportal.de.