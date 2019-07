FW-BO: Zwei parallel Brandeinsätze in Langendreer und Riemke

Bochum (ots) –

Um 11:22 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf von

der Stockumer Straße in Langendreer. Der Anrufer meldete Feuerschein

und Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Wachen

Werne und Innenstadt hatten die Bewohner das Gebäude bereits

verlassen. Es wurde direkt ein Löschangriff unter Atemschutz

vorgenommen. In der Brandwohnung wurde in der Küche ein brennender

Kochtopf auf dem Herd vorgefunden. Das Feuer hatte bereits auf die

Dunstabzugshaube übergegriffen. Nach dem Ablöschen erfolgte die

Lüftung der Wohnung. In der Summe waren 32 Feuerwehrleute vor Ort.

Während des laufenden Einsatzes an der Stockumer Straße meldeten um

11:48 Uhr Anwohner Brandgeruch aus einem Gebäude an der Herner

Straße. Hier konnte die Ursache erst nach umfangreicher Erkundung

ermittelt werden. Die 22 Einsatzkräfte der Wachen Wattenscheid und

Innenstadt entdeckten in der Küche einer Erdgeschosswohnung

brennendes Essen auf dem Herd. Auch hier hatte das Feuer schon auf

die Kücheneinrichtung übergegriffen, was zu einer starken Verrauchung

der Wohnung führte. Nach dem Ablöschen erfolgte ebenfalls die Lüftung

mit einem Elektrolüfter.

