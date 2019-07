POL-E: Essen: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Essen (ots) – 45134 E.-Stadtwald: Gestern am späten Abend (7.

Juli, 22:28 Uhr) kam es am Stadtwaldplatz zu einem Verkehrsunfall mit

zwei Autos, bei dem zwei Frauen verletzt wurden – kurz zuvor waren

möglicherweise die Ampeln an der Kreuzung ausgefallen.

Eine 21-jährige Essenerin war mit einer Beifahrerin (18 Jahre) in

ihrem weißen VW auf der Wittenbergstraße in Richtung Heisinger Straße

unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit einem von links kommenden

Skoda zusammenstieß. Der silberne Skoda wurde bei der Kollision auf

die Seite geschleudert, die 40-jährige Fahrerin aus Mettmann war in

ihrem Wagen eingeklemmt. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall

verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben

und Angaben – vor allem zur Ampelschaltung – machen können. Hinweise

werden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegengenommen. /

SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Tweets by Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Essen | Publiziert durch presseportal.de.