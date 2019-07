FF Goch: Bombenfund in Goch: Entschärfung heute um 20.00 Uhr

Goch (ots) – Auf einem Grundstück an der Feldstraße in der Gocher

Innenstadt ist eine amerikanische 5-Zentner-Fliegerbombe aus dem

zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wird heute (08.07.19) um

20.00 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst entschärft. Nach der

Entschärfung, voraussichtlich etwa zwischen 20.30 und 21.00 Uhr,

heulen die Sirenen in Goch für eine Minute, dies ist die Entwarnung.

Der Gefahrenbereich ist in zwei Zonen eingeteilt worden. Die Zone

1 hat einen Radius von 250 Metern um den Fundort. Sie liegt zwischen

dem Bahnhof im Norden und der Niersbrücke an der Brückenstraße im

Süden sowie der Ecke Wiesenstraße / Parkstraße im Westen und der

Kalkarer Straße im Osten. Diese Angaben dienen der groben

Orientierung. Bei www.goch.de ist ein Plan veröffentlicht, der die

genauen Grenzen der Zone 1 beinhaltet. Die Zone 1 muss bis spätestens

19.00 Uhr vollständig geräumt sein. Betroffen sind auch der Bahnhof

und die Bahnstrecke. Beides wird ab 19 Uhr ebenfalls gesperrt werden.

Auch die Polizeiwache Goch wird geräumt und ist dann nicht besetzt.

Die Polizei ist über den Notruf 110 natürlich weiterhin zu erreichen.

Die Zone 2 hat einen Radius von 500 Metern um den Fundort.

Betroffen ist die Gocher Innenstadt im Norden bis zur Nordstraße, im

Süden bis zum Marktplatz, im Westen bis zur Hervorster Straße und im

Osten bis zur Theodorstraße. Diese Angaben dienen der groben

Orientierung. Bei www.goch.de ist ein Plan veröffentlicht, der die

genauen Grenzen der Zone 2 beinhaltet. Die Bevölkerung innerhalb der

Zone 2 ist aufgerufen, ab 19.00 Uhr die Häuser nicht mehr zu

verlassen, sich wenn möglich im Keller oder zumindest in einem dem

Fundort abgewandten Raum aufzuhalten.

Der Aufenthalt im Freien ist weder in Zone 1 noch in Zone 2

gestattet. Etwa 2.500 Einwohner sind durch die Entschärfung direkt

betroffen.

Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort und achten auf die

Einhaltung der Vorschriften. Mit Lautsprecherdurchsagen wird

zusätzlich informiert. Wer während der Entschärfung einen

Aufenthaltsort braucht, kann sich an der Feuerwache am Höster Weg

einfinden. Informationen gibt es telefonisch beim Ordnungsamt der

Stadt Goch, Telefon 0 28 23 / 320-222.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Pressesprecher

Torsten Matenaers

Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517

E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de

http://www.feuerwehr-goch.de

