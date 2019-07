POL-DA: Erbach/Michelstadt/Bad König: Verkehrskontrollen der Polizei/Unter Drogeneinfluss am Steuer ansonsten nur wenig zu bemängeln

Erbach/Michelstadt/Bad König (ots) – Beamte der Polizeistation

Erbach führten am Freitag (05.07.) in der Zeit von 13.00 bis 17.00

Uhr, Kontrollen in Erbach und Michelstadt durch. 21 Fahrzeugführer

wurden insgesamt angehalten und anschließend genauer von den

Ordnungshütern unter die Lupe genommen.

Zwei Fahrzeugführer hatten hierbei den Sicherheitsgurt nicht

angelegt und in zwei weiteren Fällen führten Wagenlenker ihren

Führerschein nicht mit. Die Polizei ahndete die Verstöße mit

Verwarnungsgeldern.

Gegen 14.40 Uhr wurde in der Neckarstraße in Erbach ein 23 Jahre

alter Autofahrer überprüft, der unter dem Einfluss berauschender

Mittel unterwegs war. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis

und Kokain. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer

Blutentnahme unterziehen. Zudem fanden die Polizisten eine geringe

Menge Haschisch bei ihm. Den Mann erwartet nun unter anderem ein

Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weiterhin wurde durch die Gesetzeshüter am Sonntag (07.07.) in der

Zeit von 21.30 bis 22.50 Uhr eine Lasermessung in der

Friedrich-Ebert-Straße in Bad König durchgeführt.

Im Kontrollzeitraum wurden 26 Fahrzeuge erfasst. Drei

Fahrzeugführer waren dabei zu flott unterwegs. Einer davon hatte die

Geschwindigkeit derart überschritten, dass er nun mit einem Bußgeld

und Punkten in Flensburg rechnen muss.

