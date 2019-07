FW Ratingen: Aktion „Feuerwehr macht Schule“ in Ratingen

Ratingen (ots) –

Ratingen, Voisweg, 08:30 Uhr, 08.07.19

Seit mehreren Jahren ist die Aktion „Feuerwehr macht Schule“ eine

gefragte Veranstaltung auf der Hauptfeuer- und Rettungswache

Ratingen. Insgesamt 317 Schülerinnen und Schüler verschiedener

Schulen hatten die Möglichkeit an dem heutigen Montag genutzt, um

viel über das Thema Feuerwehr zu erfahren. Nach der Begrüßung durch

die Kollegen der Vorbeugenden Brandschutzes ging es an verschiedenen

Stationen los. So lernten die Kinder beispielsweise wie man sich am

besten in einem Brandfall verhält und sich für die Feuerwehr

bemerkbar macht. In kleinen chemischen Experimenten wurde gezeigt

warum es überhaupt brennt und warum der Brandrauch so gefährlich ist.

Die Schutzkleidung der Feuerwehr wurde vorgeführt und verschiedene

Fahrzeug präsentiert. Auf dem Hof bestand die Möglichkeit selbst

einmal mit einem Strahlrohr zu löschen. „Wir nutzen diese Gelegenheit

immer gerne um die Gefahren und das richtige Verhalten bei Bränden

aufzuzeigen. Wir erreichen an solchen Aktionstagen natürlich viel

mehr Personen einer Zielgruppe als bei anderen Events. Interessierte

Jugendliche ab 10 Jahren können sich in der Jugendfeuerwehr

engagieren. Informationen dazu gibt es direkt bei der Feuerwehr

Ratingen oder Sie schicken eine Mail an

fw-rtg-jf-leitung@innovation.mettmann.de.“ erklärt Joachim Herbrand,

Abteilungsleiter Gefahrenabwehr.

