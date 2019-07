POL-DO: Unterschlagung am Geldautomaten – Polizei fahndet mit Lichtbildern

Dortmund (ots) –

Nach einer mutmaßlichen Unterschlagung am 25. März 2019 an einem

Geldautomaten in Dortmund sucht die Polizei nun mit Lichtbildern nach

einer Tatverdächtigen.

Eine zur Tatzeit 84-jährige Dortmunderin wollte gegen 16.15 Uhr an

einem Geldautomaten in der Rahmer Straße Geld abheben. Offenbar

aufgrund einer Störung kamen zunächst keine Geldscheine heraus. In

der Annahme, der Vorgang sei abgebrochen, verließ die Dortmunderin

den Bereich. Allerdings hat der Abhebevorgang offenbar doch

funktioniert, sodass nun ein dreistelliger Betrag im Ausgabefach lag.

Die auf den Fotos darstellte Frau steht im Verdacht, dieses Geld

genommen zu haben und anschließend geflüchtet zu sein.

Zeugen, die Angaben zu der dargestellten Tatverdächtigen und/oder

deren Identität machen können, melden sich bitte bei der

Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

