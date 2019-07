POL-KN: Unbekannter Toter

Owingen/Bodenseekreis (ots) –

Noch nicht identifiziert ist ein Toter, der am Nachmittag des 21.

Juni 2019 von Pilzsammlern im Waldgebiet „Gertholz“ zwischen

Owingen und Billafingen nahe der Landesstraße in stark verwestem

Zustand aufgefunden worden war. Bei dem Toten handelt es sich um

einen 50 bis 60 Jahre alten Mann, der 178 cm groß ist und längere

grau-weiße Haare hat. Der Mann, der vermutlich dem

Wohnsitzlosen-Milieu zuzuordnen ist, hatte am Leichenfundort ein

kleines Lager aufgeschlagen und sich dort vermutlich einige Zeit

aufgehalten. Neben verschiedenen Plastiktüten und einer

handelsüblichen grünen Plane, die er als Zeltdach nutzte, fand sich

auch ein selbstgebastelter Trolley (siehe Bild). Der graue

Alu-Rahmen ist 90 cm hoch und 30 cm breit und mit weißen

Kunststoffrädern sowie aufmontiertem Kunststoffkorb mit schwarzem

Griff versehen. Personen, denen in den vergangenen Monaten im Bereich

des Lagerplatzes ein Mann aufgefallen ist oder die sonst Hinweise zur

Identität des Toten geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu

setzen.

