POL-K: 190708-8-K Mit Mettbrötchen gestellt – Vermisste Dreijährige beißt Beamten

Am frühen Samstagmorgen (6. Juli) hat die Polizei Köln eine

Vermisste (3) im Stadtteil Porz gefunden und nach Hause gebracht. Im

Zuge einer Nahbereichsfahndung in der Nähe eines Supermarkts in der

Humboldtstraße hatte sich die Ausreißerin gegen 7.30 Uhr zunächst

unter einen Streifenwagen geflüchtet, bevor die Beamten (23, 26) sie

unter Zuhilfenahme eines handelsüblichen Mettbrötchens hervorgelockt

haben. Die junge Dame leistete zunächst durch einen Biss in den

linken Unterarm des 23-jährigen Polizisten Widerstand, beruhigte sich

jedoch nach Streicheleinheiten im Streifenwagen.

Die 83-jährige Halterin schloss die Dackeldame Zora überglücklich

in ihre Arme. Beim morgendlichen Spaziergang war die zügige Zora ohne

Leine und Halsband in unbekannte Richtung geflüchtet. Der gebissene

Beamte blieb dienstfähig. (no)

