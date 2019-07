POL-K: 190708-5-K Polizei Köln fahndet mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Räubern

Köln (ots) –

Mit Bildern aus den Videoüberwachungskameras am Kölner

Hauptbahnhof sucht die Polizei Köln nach zwei jungen mutmaßlichen

Räubern. Sie stehen im Verdacht, am Freitag (7. Juni) einen Reisenden

in der Vorhalle des Bahnhofs angegriffen und ihm die Reisetasche

geraubt zu haben.

Laut des Geschädigten stieß einer der gesuchten Männer ihn gegen

10.30 Uhr zu Boden und entriss ihm die Reisetasche. Während der

Angreifer mit seiner Beute in Richtung Breslauer Platz wegrannte,

soll ihm der mutmaßliche Komplize den Weg verstellt haben.

Hinweise an die Polizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per

Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cr)

