BPOL NRW: Lebensgefährliche Gleisüberschreitung unter Drogen; Widerstand gegen Bundespolizisten

Köln (ots) –

Nachdem Sonntagnacht ein junger Mann im Kölner Hauptbahnhof die

Gleise unberechtigt überquerte, wurde er durch einen Bundespolizisten

festgehalten. Nach kurzer Flucht wurde er gestellt und leistete

erheblichen Widerstand. Der 18-Jährige stand unter Drogeneinfluss und

musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Kurz nach 00:00 Uhr wurde die Leitstelle der Kölner Bundespolizei

alarmiert, da ein Bundespolizist einen jungen Mann festhielt, der vor

einer einfahrenden Regionalbahn die Gleise überquerte. Der

Triebfahrzeugführer betätigte das Alarmsignal und bremste. Zunächst

konnte der 18-Jährige sich losreißen, aber nach kurzer Flucht durch

zur Hilfe kommende Bundespolizisten gestellt werden. Der Erftstädter

rastete völlig aus, so dass weitere Unterstützung notwendig wurde. Er

spuckte, schlug und trat nach den Einsatzkräften. Weiterhin versuchte

er die Beamten zu beißen. In der Dienststelle mussten ihm Hand- und

Fußfesseln, sowie eine Spuckhaube angelegt werden. Die Polizisten

fanden bei der Durchsuchung zwei Verschlusstütchen mit Amphetaminen

und beschlagnahmten diese. Er gab an, LSD sowie Speed genommen zu

haben. Die Bundespolizisten riefen den Rettungsdienst und einen

Notarzt zur Unterstützung, da er sich nicht beruhigen ließ. Der

aggressive Mann wurde in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundespolizei erstattete Anzeige wegen Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und

unbefugter Gleisüberschreitung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler

Telefon: 0221/16093-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin | Publiziert durch presseportal.de.