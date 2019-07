Bundespolizeidirektion München: Gefälschter Ausweis unter BH versteckt – Rosenheimer Bundespolizei nimmt Migranten wegen offenkundiger Urkundendelikte fest

Rosenheim / A93 (ots) –

Die Bundespolizei hat am Montag (8. Juli) einen Syrer beim

Rosenheimer Amtsgericht vorgeführt. Der 20-Jährige hatte vergeblich

versucht, Bundespolizisten bei der Grenzkontrolle auf der

Inntalautobahn mit einem gefälschten Ausweis zu täuschen. Mit einer

falschen Identitätskarte war auch eine somalische Busreisende

unterwegs. Die 24-Jährige wollte die Fälschung, die sie unter ihrem

BH versteckt hatte, nach Deutschland schmuggeln.

Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Bundespolizei am

Autobahn-Parkplatz Kranzhorn die Fahrgäste eines in Italien

zugelassenen Fernreisebusses. Bei der Überprüfung der Papiere eines

jungen Mannes, stellte sich rasch heraus, dass das vorgezeigte

italienische Dokument eine „glatte“ Fälschung ist. Wegen des

Verdachts der Urkundenfälschung musste der syrische Staatsangehörige

den Bus, mit dem er in Richtung München unterwegs war, verlassen und

den Bundespolizisten zur Dienststelle nach Rosenheim folgen. Aufgrund

der klaren Beweislage beantragte die Staatsanwaltschaft bei Gericht

die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens. Bereits am Montag

wurde der festgenommene Syrer vom Rosenheimer Amtsgericht zu einer

Geldstrafe in Höhe von insgesamt 450 Euro verurteilt und anschließend

nach Österreich zurückgewiesen.

Eine Afrikanerin, die ebenfalls mit einem falschen Ausweis im

Reisebus nach München fahren wollte, hatte unmittelbar nach der

grenzpolizeilichen Kontrolle das Land wieder zu verlassen. Die

Somalierin gab gegenüber den Kontrollbeamten zunächst an, keine

Dokumente mitzuführen. Als eine Bundespolizistin die Frau

durchsuchte, kam allerdings eine italienische Identitätskarte zum

Vorschein. Die Karte konnte sogleich als Fälschung entlarvt werden.

In der Rosenheimer Dienststelle gab die festgenommene Migrantin an,

mithilfe von Schleusern über Griechenland nach Italien gebracht

worden zu sein. Dort habe sie von den Schleppern für zusätzliche 600

Euro den falschen Ausweis und die Busfahrkarte bekommen. Sie erklärte

zudem, bereits nach ihrer Ankunft in Griechenland registriert worden

zu sein. Die Bundespolizei verweigerte der somalischen

Staatsangehörigen die Einreise und wies die Frau nach Abschluss aller

polizeilichen Maßnahmen nach Österreich zurück.

Rückfragen bitte an:

Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 – 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf über 370

Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion München | Publiziert durch presseportal.de.