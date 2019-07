POL-S: Motorroller gestohlen – Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) – Unbekannte haben zwischen Samstagabend

(06.07.2019) und Sonntagnachmittag (07.07.2019) einen am

Richard-Albrecht-Weg abgestellten Motorroller gestohlen. Der

19-jährige Besitzer hatte den schwarzen Peugeot Kisbee mit dem

Versicherungskennzeichen 128 SDZ am Samstag gegen 20.00 Uhr

abgestellt und das Lenkschloss verriegelt. Am Sonntag gegen 15.00 Uhr

bemerkte er das Fehlen des Fahrzeugs, das einen Zeitwert von rund

1.000 Euro hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8

Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

